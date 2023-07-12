Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2023
 
Новости

Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций

Эсхакзай: Как видите, как была красивой, так и осталась
Эсхакзай: Как видите, как была красивой, так и осталась
Фото: raminalalala / Instagram

Украинский блогер Рамина Эсхакзай 12 июля в Instagram Stories разместила свое архивное фото.

Блогер сделала это по запросу подписчиков. Они просили Эсхакзай показать, как она выглядела до косметологических инъекций.

"Как видите, как была красивой, так и осталась", – написала она.

Блгер добавила, что на снимке запечатлена в весе 49 кг.


Фото: raminalalala / Instagram

Фото: raminalalala / Instagram

Также Эсхакзай опубликовала портретное фото, для которого позировала без макияжа и не применяла фильтры.

Фото: raminalalala / Instagram
Фото: raminalalala / Instagram

Контекст:

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского

В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.

На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.

Теги: Рамина, блогеры, фото, макияж, Рамина Эсхакзай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
Дмитрий ГОРДОН
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 