Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций

Эсхакзай: Как видите, как была красивой, так и осталась Фото: raminalalala / Instagram

Блогер сделала это по запросу подписчиков. Они просили Эсхакзай показать, как она выглядела до косметологических инъекций.

"Как видите, как была красивой, так и осталась", – написала она.

Блгер добавила, что на снимке запечатлена в весе 49 кг.





Фото: raminalalala / Instagram

Также Эсхакзай опубликовала портретное фото, для которого позировала без макияжа и не применяла фильтры.

Фото: raminalalala / Instagram