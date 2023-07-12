Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций

Блогер сделала это по запросу подписчиков. Они просили Эсхакзай показать, как она выглядела до косметологических инъекций.
"Как видите, как была красивой, так и осталась", – написала она.
Блгер добавила, что на снимке запечатлена в весе 49 кг.
Также Эсхакзай опубликовала портретное фото, для которого позировала без макияжа и не применяла фильтры.
Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского.
В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.
На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.