"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото

Актриса ответила на вопрос подписчиков, любит ли ее муж так же, как ее отец – ее маму.
"Еще больше, но он ревнивый. А папа не ревнивый, как и я", – заявила Саливанчук.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук и Божков поженились в 2015 году. У пары также есть сын Никита (2020).