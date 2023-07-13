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13 июля, 2023
 
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"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото

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Саливанчук высказалась о своем муже
Саливанчук высказалась о своем муже
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 13 мая в Instagram Stories показала черно-белый снимок с мужем, нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым.

Актриса ответила на вопрос подписчиков, любит ли ее муж так же, как ее отец – ее маму.

"Еще больше, но он ревнивый. А папа не ревнивый, как и я", – заявила Саливанчук.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала. 

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук и Божков поженились в 2015 году. У пары также есть сын Никита (2020).

Теги: актриса, фото, Слуга народа, поцелуй, Анна Саливанчук, Александр Божков, нардеп
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