Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья

"Надежда есть", – написала она.
Певица предстала в корсете и черных спортивных штанах с низкой талией. Она подтянула вверх тонкие боковые бретели трусов.
Одна из подписчиц Дорофеевой раскритиковала образ исполнительницы.
"Вот люблю ваше творчество, да и как человек вы мне импонируете. Но эта навязчивая привычка показывать всем свои трусы – это уже что-то ненормальное", – заявила она.
"Быстрее отписывайтесь, чтобы вам стало легче жить", – ответила певица.
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Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го певица была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.