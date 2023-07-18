Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн

Саливанчук: Просто живу и кайфую. В городе такая жара, что пока ехала, мечтала только об одном, а мечты сбываются Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Просто живу и кайфую. В городе такая жара, что пока ехала, мечтала только об одном, а мечты сбываются", – написала она.

Саливанчук предстала в черном облегающем платье с разрезом и с букетом в руке. Она покаталась на качелях, подошла к бассейну и прыгнула в него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)