Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн

"Просто живу и кайфую. В городе такая жара, что пока ехала, мечтала только об одном, а мечты сбываются", – написала она.
Саливанчук предстала в черном облегающем платье с разрезом и с букетом в руке. Она покаталась на качелях, подошла к бассейну и прыгнула в него.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей.