Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море

"А фото в купальнике можно?" – спросила она.
Ребрик не уточнила, в какой стране проводит отпуск, но 11 июля она сообщила, что вместе с детьми и своими родителями уехала за границу.
17 июля Ребрик обратилась к подписчикам.
"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах. Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом", – написала она.
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Подписчики по-разному отреагировали на пост.
"А не поехать ли к нашим ребятам и поднять дух, потому что уже наши богини всех достали своим отдыхом, неприятно в наше время", – заявила 4728.antonina.
"Гордимся такими украиночками", – отметила life_in_decor_kiev.
Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.
Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).