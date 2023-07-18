Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море

Ребрик: А фото в купальнике можно? Фото: liliia.rebrik / Instagram

"А фото в купальнике можно?" – спросила она.

Ребрик не уточнила, в какой стране проводит отпуск, но 11 июля она сообщила, что вместе с детьми и своими родителями уехала за границу.

17 июля Ребрик обратилась к подписчикам.

"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах. Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Подписчики по-разному отреагировали на пост.

"А не поехать ли к нашим ребятам и поднять дух, потому что уже наши богини всех достали своим отдыхом, неприятно в наше время", – заявила 4728.antonina.

"Гордимся такими украиночками", – отметила life_in_decor_kiev.