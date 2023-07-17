"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей

Знаменитость позирует, сидя в воде спиной к объективу. Ребрик не уточнила, в какой стране проводит отпуск, но 11 июля она сообщила, что вместе с детьми и своими родителями уехала за границу.
"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах, – написала она. – Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Потому что жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра".
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Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.
Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).