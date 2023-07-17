"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей

Знаменитость позирует, сидя в воде спиной к объективу. Ребрик не уточнила, в какой стране проводит отпуск, но 11 июля она сообщила, что вместе с детьми и своими родителями уехала за границу.

"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах, – написала она. – Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Потому что жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра".

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