"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке

Дорофеева: Самое ценное, что есть в этой жизни, – это любовь Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

"Как вы с Мишей относитесь к хейту по поводу вашей женитьбы?" – спросили у Дорофеевой поклонники.

"Ми прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна. Но я не хочу жить ради других и жить ради лайков, – написала артистка. – Самое ценное, что есть в этой жизни, – это любовь. И поверьте, когда она есть, какой-то хейт этому не помешает", – ответила певица.