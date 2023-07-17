Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
Новости

"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Самое ценное, что есть в этой жизни, это любовь
Дорофеева: Самое ценное, что есть в этой жизни, – это любовь
Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 16 июля в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, как они с мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, реагиуруют на хейт, связанный с их женитьбой.

"Как вы с Мишей относитесь к хейту по поводу вашей женитьбы?" – спросили у Дорофеевой поклонники.

"Ми прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна. Но я не хочу жить ради других и жить ради лайков, – написала артистка. – Самое ценное, что есть в этой жизни,  это любовь. И поверьте, когда она есть, какой-то хейт этому не помешает", – ответила певица.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует лишь 5 статья или ядерное оружие
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь 5 статья или ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
Галина ГРИШИНА
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Галина ГРИШИНА
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Галина ГРИШИНА
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
Галина ГРИШИНА
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
Галина ГРИШИНА
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Галина ГРИШИНА
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Галина ГРИШИНА
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 