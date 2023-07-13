Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2023
 
Новости

Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 13 июля разместила в Instagram свадебные фото, на которых запечатлена в свадебном платье вместе со своим мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. На одном из фото пара демонстрирует на камеру обручальные кольца на безымянных пальцах правой руки.

"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", – написала артистка.

Дорофеева не уточнила, когда именно состоялась церемония бракосочетания.

15 июня украинские СМИ сообщили, что Дорофеева якобы тайно вышла замуж за нового бойфренда. Тогда артистка не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. 

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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