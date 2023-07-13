Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", – написала артистка.

Дорофеева не уточнила, когда именно состоялась церемония бракосочетания.

15 июня украинские СМИ сообщили, что Дорофеева якобы тайно вышла замуж за нового бойфренда. Тогда артистка не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.