Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице

Дорофеева после расставания с мужем состоит в отношениях с Кацуриным Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

Снимок обнародовал коллега Демина Вячеслав Соломко. Он предположил, что пара пришла в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать брак либо оформить субсидию.

По словам Демина, на самом деле артистка выписывалась из дома, в котором проживала вместе со своим бывшим мужем, украинским артистом Dantes.

"Точно знаю, что именно на этой фотке они не расписывались, а выписывалась. Надя из общего дома на Крюковщине, где жила вместе с Вовой Дантесом. Так что пока пышная свадьба отменяется", – написал Демин.

Дорофеева на своей странице в Threads также прокомментировала обнародованное фото.

"Не дают уже спокойно оформить субсидию", – пошутила она.

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