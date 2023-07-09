Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице

Снимок обнародовал коллега Демина Вячеслав Соломко. Он предположил, что пара пришла в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать брак либо оформить субсидию.
По словам Демина, на самом деле артистка выписывалась из дома, в котором проживала вместе со своим бывшим мужем, украинским артистом Dantes.
"Точно знаю, что именно на этой фотке они не расписывались, а выписывалась. Надя из общего дома на Крюковщине, где жила вместе с Вовой Дантесом. Так что пока пышная свадьба отменяется", – написал Демин.
Дорофеева на своей странице в Threads также прокомментировала обнародованное фото.
"Не дают уже спокойно оформить субсидию", – пошутила она.
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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.
В апреле 2022 года Dantes признался, что хотел оставить их общий дом Дорофеевой, но она отказалась, предложив поделить все пополам. "Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки. Мы строили вместе – значит, будем делить его вместе. Я не знаю, но никто из нас не захотел бы остаться в этом доме", – отметил тогда артист.