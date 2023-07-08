  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию

Это произошло вечером в ресторане Catch в отеле Aria, когда артистка подошла к спортсмену за автографом и хлопнула его сзади по плечу, после чего охранник баскетболиста нанес ей удар, от которого певица упала на пол.

Ранее таблоид сообщил, что Спирс написала заявление в полицию о нанесении побоев, правоохранители начали уголовное расследование.

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Видео: TMZ / YouTube