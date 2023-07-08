  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию

Это произошло вечером в ресторане Catch в отеле Aria, когда артистка подошла к спортсмену за автографом и хлопнула его сзади по плечу, после чего охранник баскетболиста нанес ей удар, от которого певица упала на пол.
Ранее таблоид сообщил, что Спирс написала заявление в полицию о нанесении побоев, правоохранители начали уголовное расследование.
Осенью 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.
9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари.