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08 июля, 2023
 
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В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию

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Осенью 2021 года Спирс избавилась от опеки отца
Осенью 2021 года Спирс избавилась от опеки отца
Фото: ЕРА

Редакция американского таблоида TMZ 8 июля на своем YouTube-канале разместила видео, на котором запечатлен момент, как охранник французского баскетболиста Виктора Вембаньяма Дамиан Смит ударил американскую певицу Бритни Спирс тыльной стороной руки по лицу.

Это произошло вечером в ресторане Catch в отеле Aria, когда артистка подошла к спортсмену за автографом и хлопнула его сзади по плечу, после чего охранник баскетболиста нанес ей удар, от которого певица упала на пол.

Ранее таблоид сообщил, что Спирс написала заявление в полицию о нанесении побоев, правоохранители начали уголовное расследование.

ВИДЕО
Видео: TMZ / YouTube
Контекст:

Осенью 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Бритни Спирс
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