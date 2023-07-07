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07 июля, 2023
 
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Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию

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9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за Асгари
9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за Асгари
Фото: ЕРА

В Лас-Вегасе охранник французского баскетболиста Виктора Вембаньяма Дамиан Смит ударил американскую певицу Бритни Спирс тыльной стороной руки по лицу. Об этом 6 июля сообщает таблоид ТМZ.

Это произошло вечером в ресторане Catch в отеле Aria, когда артистка подошла к спортсмену за автографом. Сообщается, что она хлопнула его сзади по плечу, после чего охранник баскетболиста нанес ей удар, от которого певица упала на пол.

Несмотря на извинения со стороны охранника, который отметил, что не узнал артистку, Спирс написала заявление в полицию о нанесении побоев. В публикации сообщается, что правоохранители начали уголовное расследование.

Во время инцидента рядом с певицей был ее муж, американский тренер иранского происхождения Сэм Асгари.

Контекст:

Осенью 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за Асгари.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Бритни Спирс, Сэм Асгари
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