Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию

Это произошло вечером в ресторане Catch в отеле Aria, когда артистка подошла к спортсмену за автографом. Сообщается, что она хлопнула его сзади по плечу, после чего охранник баскетболиста нанес ей удар, от которого певица упала на пол.

Несмотря на извинения со стороны охранника, который отметил, что не узнал артистку, Спирс написала заявление в полицию о нанесении побоев. В публикации сообщается, что правоохранители начали уголовное расследование.

Во время инцидента рядом с певицей был ее муж, американский тренер иранского происхождения Сэм Асгари.