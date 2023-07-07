Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
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64-летней Мадонне перед госпитализацией сделали инъекцию препарата, который устраняет последствия передозировки наркотиками – СМИ

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24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована
24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована
Фото: madonna / Instagram

Медики перед экстренной госпитализацией сделали 64-летней американской певице Мадонне инъекцию препарата наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками и для борьбы с острым септическим шоком. Об этом 5 июля эксклюзивно сообщило издание Radar Online, не называя источников полученной информации.

В публикации отмечается, что "нет ничего, что указывало бы на то, что артистке нужен был наркан для лечения пагубных последствий употребления наркотиков". Представитель Мадонны отказался от комментариев изданию. 

Редакция сообщает, что наркан обычно содержится в наборах "для лечения богатых и знаменитых" и считается полезным для повышения артериального давления при лечении септического шока и поднятия экстремально низкого давления.

24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализированаУ певицы диагностировали бактериальную инфекцию.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Мадонна, наркотики, лечение, инфекция, певица
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