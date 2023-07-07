64-летней Мадонне перед госпитализацией сделали инъекцию препарата, который устраняет последствия передозировки наркотиками – СМИ

24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована Фото: madonna / Instagram

В публикации отмечается, что "нет ничего, что указывало бы на то, что артистке нужен был наркан для лечения пагубных последствий употребления наркотиков". Представитель Мадонны отказался от комментариев изданию.

Редакция сообщает, что наркан обычно содержится в наборах "для лечения богатых и знаменитых" и считается полезным для повышения артериального давления при лечении септического шока и поднятия экстремально низкого давления.

24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована. У певицы диагностировали бактериальную инфекцию.