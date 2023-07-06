Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение

Притула заявил, что они с Хомутынником пересекались "два или три раза в год за одним столом" Фото: Сергій Притула / Facebook

"Мы не общаемся. Я не знаю, помогает ли человек армии", – заявил Притула.

"Не общаетесь из-за чего?" – уточнил журналист издания Роман Кравец.

"А о чем?" – переспросил Притула.

"Вы хорошо знакомы. Сестра твоей жены – [его жена]", – добавил журналист.

В ответ Притула заявил, что это ошибочное впечатление, а на самом деле они с Хомутынником пересекались "два или три раза в год за одним столом".

"Для того чтобы не портить отношения наших жен, у нас, собственно, и общение отсутствует", – подчеркнул волонтер.