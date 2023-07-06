Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение

"Мы не общаемся. Я не знаю, помогает ли человек армии", – заявил Притула.
"Не общаетесь из-за чего?" – уточнил журналист издания Роман Кравец.
"А о чем?" – переспросил Притула.
"Вы хорошо знакомы. Сестра твоей жены – [его жена]", – добавил журналист.
В ответ Притула заявил, что это ошибочное впечатление, а на самом деле они с Хомутынником пересекались "два или три раза в год за одним столом".
"Для того чтобы не портить отношения наших жен, у нас, собственно, и общение отсутствует", – подчеркнул волонтер.
Притула в прошлом – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ.
Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения Фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ.
С 2015 года волонтер женат на Катерине Сопельник, старшая сестра которой Светлана является супругой Хомутынника.
Катерина – вторая жена Притулы. У пары в браке родилось две дочери. От предыдущих отношений у Притулы есть сын.