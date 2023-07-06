"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько

"С недавних пор Украина – это моя маленькая дочь-украинка Жасмин, которую у меня еще не было возможности увидеть и подержать на руках", – написал он.
Матерью дочери Саакашвили является депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. О том, что она родила дочь от Саакашвили, Ясько заявила в июне, выступая на ежегодном, 15-м, форуме Oslo Freedom Forum.
"Мы были счастливы и ждали ребенка. Мы с Михаилом мечтали о том, как будем гулять вместе с нашим ребенком в нашем саду с виноградом и розами. В нашем доме на окраине Киева, где мы когда-то жили", – рассказала она.
1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором они рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
И Саакашвили, и Ясько утверждали, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь.
В настоящее время Саакашвили находится под стражей в грузинской больнице.