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В правящей партии Грузии исключили любые консультации с Украиной по Саакашвили

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Кобахидзе: Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя
Кобахидзе: Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя
Фото: EPA

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 5 июля заявил, что любые консультации на тему бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили исключены. Об этом сообщил грузинский "Первый канал".

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя", – сказал Кобахидзе.

Комментируя решение Украины о том, что посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и проконсультироваться с властями, Кобахидзе заявил, что посол Грузии – это "человек, который с первого дня войны остался в Киеве, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины".

"Такой шаг украинских властей является оскорбительным, очень прискорбным и досадным. Впрочем, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – сказал политик.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе
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