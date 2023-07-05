В правящей партии Грузии исключили любые консультации с Украиной по Саакашвили

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя", – сказал Кобахидзе.
Комментируя решение Украины о том, что посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и проконсультироваться с властями, Кобахидзе заявил, что посол Грузии – это "человек, который с первого дня войны остался в Киеве, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины".
"Такой шаг украинских властей является оскорбительным, очень прискорбным и досадным. Впрочем, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – сказал политик.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.
3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.