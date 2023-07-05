В правящей партии Грузии исключили любые консультации с Украиной по Саакашвили

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя", – сказал Кобахидзе.

Комментируя решение Украины о том, что посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и проконсультироваться с властями, Кобахидзе заявил, что посол Грузии – это "человек, который с первого дня войны остался в Киеве, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины".

"Такой шаг украинских властей является оскорбительным, очень прискорбным и досадным. Впрочем, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – сказал политик.