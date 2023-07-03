"Хотя смертную казнь в Грузии отменили 30 лет назад, ее до сих пор практикуют". В Грузии и в мире обеспокоены состоянием Саакашвили

Вице-спикер Сейма Литвы, евродепутат Пятрас Ауштрявичюс возмутился, что "тяжело больному человеку отказано в разрешении на осмотр медицинскими экспертами ЕС".

"Грузия теряет своих патриотов и мечту", – добавил он.

The former President of Georgia Micheil #Saakashvili at the court hearing today. This seriously ill man us denied permission for EU medical experts examination. #Georgia is loosing its patriots and dream…. pic.twitter.com/T8bUsHvLj5 — Petras Austrevicius (@petras_petras) July 3, 2023

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга коротко отреагировала на состояние Саакашвили в своем Twitter: "Ужасно".

Журналистка канала Mtavari и активистка Мариам Гегучадзе отметила, что пока провластная партия "Грузинская мечта" распространяет ложную информацию о здоровье Саакашвили, на заседании можно было увидеть настоящее состояние политика.

. @SaakashviliM remotely joins the court session.

While the @GeorgianDream41 spreads wrong information about his health condition, you can see how the third President of * looks like right now. pic.twitter.com/8HqwlwDJpC — Mariam Geguchadze (@mariamgegu) July 3, 2023

"Хотя смертная казнь в Грузии была отменена 30 лет назад, она все еще практикуется", – отреагировала гражданская активистка Самира Байрамова.

Although the death penalty was abolished in Georgia 30 years ago, it is still practiced

Ex-president of Georgia, Saakashvili pic.twitter.com/yxQEhkkSVh — Samira Bayramova (@SamBayramova) July 3, 2023

"Этот измученный человек – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Сегодня, во время судебных слушаний. Саакашвили находится в тюрьме правительства Грузии, состояние его здоровья пугает. Он может умереть в любое время. Он должен быть освобожден", – пишет украинская журналистка Татьяна Высоцкая.

This exhausted man is ex-president of #Georgia Mikheil #Saakashvili. Today, during the court hearings. Saakashvili is detained in prison by Georgian gov, state of his health is frightening. He may die every time. He shall be released as the @Europarl_EN called in its resolution. pic.twitter.com/CjaOn4185M — Tetyana Vysotska (Тетяна Висоцька) (@Ukrainews) July 3, 2023

"Грузинское пророссийское правительство убивает Михаила Саакашвили", – считает украинский журналист Михаил Голуб.

Georgian pro-Russia government is killing Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/MX6vIugaaa — Mykhaïlo Golub (@golub) July 3, 2023

"Бывший президент Саакашвили сегодня. Нынешнее правительство и его лидеры будут привлечены к ответственности за похищение и пытки лидеров свободного мира. Правительство США и ЕС должны пересмотреть и реализовать закон Магнитского, пока президент Саакашвили еще жив", – пишет политический консультант Давид Заикин.

Former President Saakashvili today. Current Government and its leaders will be held accountable for kidnapping and torture of the leaders of free world. USG and EU shall revisit and implement Magnitsky act while President Saakashvili is still alive.@NikaGvaramia212 pic.twitter.com/GRo1MV1JqA — David Zaikin (@DavidZaikin) July 3, 2023

Бывший депутат Киевсовета, основатель волонтерского фонда "Потомки Сагайдачного" Александр Аронец сравнил, как выглядел Саакашвили до ареста и после.

Саакашвілі сьогодні і кілька років тому... pic.twitter.com/WLtcguFNWS — Олександр Аронець (@aronets) July 3, 2023

Бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, говоря об экс-президенте Грузии, отметила, что этот "человек построил вашу страну и вывел из экономического кризиса".