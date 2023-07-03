Саакашвили впервые с февраля подключился к заседанию суда из больницы. Видео

Две недели назад экс-президент пообещал "очень активно" вернуться в политику Скриншот: Mtavari / Facebook

По его словам, накануне заседания защита встретилась с Саакашвили. Физическое состояние не позволяет экс-президенту находиться в зале заседаний, но политик впервые с 1 февраля подключился к суду дистанционно.

Телеканал Mtavari опубликовал в Facebook фрагмент выступления бывшего президента. Он заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников к единению.

"Я хочу сказать всем единомышленникам, что мы должны излучать силу, потому что напуганное, опасное правительство излучает слабость, и я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри", – сказал Саакашвили.

16 июня Саакашвили обещал в Facebook, что несмотря на плохое самочувствие, намерен вернуться к "очень активному участию в грузинской политике, параллельно с деятельностью в Украине.

"Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать ее своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех "судах", где физически смогу", – писал он.