Саакашвили впервые с февраля подключился к заседанию суда из больницы. Видео

По его словам, накануне заседания защита встретилась с Саакашвили. Физическое состояние не позволяет экс-президенту находиться в зале заседаний, но политик впервые с 1 февраля подключился к суду дистанционно.
Телеканал Mtavari опубликовал в Facebook фрагмент выступления бывшего президента. Он заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников к единению.
"Я хочу сказать всем единомышленникам, что мы должны излучать силу, потому что напуганное, опасное правительство излучает слабость, и я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри", – сказал Саакашвили.
16 июня Саакашвили обещал в Facebook, что несмотря на плохое самочувствие, намерен вернуться к "очень активному участию в грузинской политике, параллельно с деятельностью в Украине.
"Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать ее своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех "судах", где физически смогу", – писал он.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с их предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.
3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
15 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью "Украинской правде", что не пользуется своим правом помиловать болеющего осужденного политика, потому что грузинский народ этого не хочет. Саакашвили ответил в письме изданию, что Зурабишвили лицемерит и, несмотря на видимость поддержки Украины, она занимает сторону бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.