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Врачебная комиссия опубликовала новый отчет о состоянии Саакашвили. Он еще больше похудел, у него атрофия мышц и депрессия

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Согласно отчету врачей, организм Саакашвили вступил в фазу активного катаболизма процесса расщепления тканей
Согласно отчету врачей, организм Саакашвили вступил в фазу активного катаболизма – процесса расщепления тканей
Фото: ЕРА

Врачебная комиссия, которая 2 апреля посетила бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила об ухудшении состояния его здоровья. Об этом 4 апреля сообщило издание "Новости Грузия".

Согласно отчету врачей, организм Саакашвили вступил в фазу активного катаболизма – процесса расщепления тканей.

По сравнению с их предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг.

Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

Врачи прогнозируют, что в случае дальнейшего похудения Саакашвили будет полностью прикован к постели из-за слабости и риска разрыва мышц. По их данным, критический вес для него составляет 52–53 кг, ниже которого начнутся необратимые изменения в организме. Сейчас экс-президент весит около 60 кг при росте 1,95 м.

Помимо этого, медики заявили о риске усиления периферической и вегетативной невропатии и опасности бесконтрольного передвижения больного.

Авторы отчета подчеркнули, что день визита к Саакашвили был нерабочим, поэтому им не удалось провести беседу с лечащим врачом или ознакомиться с медицинской документацией.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента страны-агрессора России Владимира Путина. Он считает, что его партия ЕНД проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, лечение, голодовка, медики, врачи, похудение
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