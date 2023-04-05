Врачебная комиссия опубликовала новый отчет о состоянии Саакашвили. Он еще больше похудел, у него атрофия мышц и депрессия

Согласно отчету врачей, организм Саакашвили вступил в фазу активного катаболизма – процесса расщепления тканей.

По сравнению с их предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг.

Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

Врачи прогнозируют, что в случае дальнейшего похудения Саакашвили будет полностью прикован к постели из-за слабости и риска разрыва мышц. По их данным, критический вес для него составляет 52–53 кг, ниже которого начнутся необратимые изменения в организме. Сейчас экс-президент весит около 60 кг при росте 1,95 м.

Помимо этого, медики заявили о риске усиления периферической и вегетативной невропатии и опасности бесконтрольного передвижения больного.

Авторы отчета подчеркнули, что день визита к Саакашвили был нерабочим, поэтому им не удалось провести беседу с лечащим врачом или ознакомиться с медицинской документацией.