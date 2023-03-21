Фейгин: Права человека, судьба Саакашвили для молодых протестующих в Грузии почему-то не играют решающей роли

"Именно кейс Михаила Саакашвили может выявить вот эту промосковскую сущность власти в Грузии. Раньше так не казалось. [...] Это было требование не каких-то, там, правозащитников, Дмитрия Гордона или кого-то еще, а это было требование ЕС, [который выражал обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили]... То есть там 12 или 13 условий, которые нужно осуществить, чтобы получить возможность на кандидатство в ЕС. И они так упираются. Странно. Вы же в ЕС идете, вам в ЕС нужно", – сказал он.

Юрист также назвал нонсенсом вызвавшую массовые протесты попытку властей Грузии принять закон об иностранном влиянии и об иностранных агентах.

"И вот как бы это противоречие между общественностью и властью... Власть вроде такая: между Москвой и Западом, – а общественность однозначно: 80 или 85 процентов – показывает, что все за европеизацию, за евроинтеграцию и все остальное. Мне показалось все-таки за эти два с половиной месяца или, может, три уже, что, вы знаете, судьбу Саакашвили сам грузинский народ не ставит одинаково важным, как и евроинтеграцию. То есть он считает это не так важным", – отметил Фейгин.

Он считает, что в этом играют роль политические предпочтения грузинской молодежи.

"У кого-то есть какие-то личные претензии, кому-то не нравится его ЕНД ("Единое национальное движение") – молодежь как-то далека... И вот такой, массовой, поддержки и такого, как Майдан освобождал ту же [украинку Юлию] Тимошенко... Хоть она и не пользовалась такой огромной популярностью, к ней тоже отношение было разным, но понимали, что должны появиться люди, которые, находясь в тюрьме, символизируют собой вот это положение вещей", – объяснил Фейгин.

Из этого он делает свой вывод.

"То есть все-таки права человека и судьба самого Саакашвили – они почему-то для поколения протестующих (молодых людей) не играют такой решающей роли, какую играла даже судьба Тимошенко при всем сложном отношении участников Майдана", – подчеркнул Фейгин.

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