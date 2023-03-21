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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Права человека, судьба Саакашвили для молодых протестующих в Грузии почему-то не играют решающей роли

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Евросоюз выражал обеспокоенность состоянием Саакашвили
Евросоюз выражал обеспокоенность состоянием Саакашвили
Фото: ЕРА

Отношение властей Грузии к бывшему президенту, гражданину Украины Михаилу Саакашвили не соответствует декларируемому Тбилиси стремлению к членству в Европейском союзе. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Именно кейс Михаила Саакашвили может выявить вот эту промосковскую сущность власти в Грузии. Раньше так не казалось. [...] Это было требование не каких-то, там, правозащитников, Дмитрия Гордона или кого-то еще, а это было требование ЕС, [который выражал обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили]... То есть там 12 или 13 условий, которые нужно осуществить, чтобы получить возможность на кандидатство в ЕС. И они так упираются. Странно. Вы же в ЕС идете, вам в ЕС нужно", – сказал он.

Юрист также назвал нонсенсом вызвавшую массовые протесты попытку властей Грузии принять закон об иностранном влиянии и об иностранных агентах.

"И вот как бы это противоречие между общественностью и властью... Власть вроде такая: между Москвой и Западом, – а общественность однозначно: 80 или 85 процентов – показывает, что все за европеизацию, за евроинтеграцию и все остальное. Мне показалось все-таки за эти два с половиной месяца или, может, три уже, что, вы знаете, судьбу Саакашвили сам грузинский народ не ставит одинаково важным, как и евроинтеграцию. То есть он считает это не так важным", – отметил Фейгин.

Он считает, что в этом играют роль политические предпочтения грузинской молодежи.

"У кого-то есть какие-то личные претензии, кому-то не нравится его ЕНД ("Единое национальное движение") – молодежь как-то далека... И вот такой, массовой, поддержки и такого, как Майдан освобождал ту же [украинку Юлию] Тимошенко... Хоть она и не пользовалась такой огромной популярностью, к ней тоже отношение было разным, но понимали, что должны появиться люди, которые, находясь в тюрьме, символизируют собой вот это положение вещей", – объяснил Фейгин.

Из этого он делает свой вывод.

"То есть все-таки права человека и судьба самого Саакашвили – они почему-то для поколения протестующих (молодых людей) не играют такой решающей роли, какую играла даже судьба Тимошенко при всем сложном отношении участников Майдана", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

7–9 марта участники митингов в Тбилиси и других городах требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". В столкновениях с полицией были задержаны 133 протестующих. 10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Путина. Он считает, что его партия ЕНД проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Грузия, протесты, Михаил Саакашвили, тюрьма, права человека, правозащитники, Марк Фейгин, Тбилиси, молодежь, законопроект, Единое национальное движение, блогер, ЕС
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