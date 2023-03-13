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"Кости распадаются, это причиняет мучительную боль". Саакашвили рассказал о состоянии здоровья

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Саакашвили рассказал, что похудел почти в два раза
Саакашвили рассказал, что похудел почти в два раза
Фото: EPA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Об этом сообщает Sky News 12 марта.

Журналисты передали Саакашвили вопросы через его адвоката, он ответил в письменном виде.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас у меня 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль", – написал он.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем.

"Это ужасный вид. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", – рассказал он.

В послании для журналистов Саакашвили также обратился к протестующим в Грузии против предложенных новых законов, которые называют пророссийскими. Он призвал быть готовыми к мобилизации в кратчайшие сроки, так как правящий режим, по его словам, захочет отомстить.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

6 марта Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Путина. Он считает, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал губернатором Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, протесты, Михаил Саакашвили
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