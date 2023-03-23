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Клиника, в которой находится Саакашвили, хочет отказаться от его лечения

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Клиника боится за свою репутацию из-за Саакашвили
Клиника боится за свою репутацию из-за Саакашвили
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Грузинская клиника "Вивамед" заявила, что сомневается в целесообразности дальнейшего пребывания в ней бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Новости – Грузия" 23 марта.

В заявлении клиники говорится, что Саакашвили якобы соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу. Клиника собирается обратиться с вопросом пребывания экс-президента в пенитенциарную службу, так как не хочет "нести репутационные потери".

“После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные”, — говорится в заявлении.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал это заявление "непонятным".

"Что значит – заберите его в другое учреждение? Это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии", – сказал он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Владимира Путина. Он считает, что его партия ЕНД проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, лечение
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