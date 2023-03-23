Клиника, в которой находится Саакашвили, хочет отказаться от его лечения

В заявлении клиники говорится, что Саакашвили якобы соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу. Клиника собирается обратиться с вопросом пребывания экс-президента в пенитенциарную службу, так как не хочет "нести репутационные потери".

“После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные”, — говорится в заявлении.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал это заявление "непонятным".

"Что значит – заберите его в другое учреждение? Это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии", – сказал он.