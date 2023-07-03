"Возможно, физически я слаб, но я очень силен внутри". Во время заседания суда Саакашвили поднял футболку и показал, как сильно похудел в неволе. Фото, видео

Политик отреагировал на заявление лидеров правящей партии "Грузинская мечта", в том числе председателя парламента Шалвы Папуашвили, который заявил, что все причастные к "кампании по дезинформации" о состоянии здоровья Саакашвили, включая депутатов Европарламента, должны извиниться.

"Спикер парламента, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния. Вы довели меня до этой ситуации. Вы должны извиниться перед депутатами, передо мной, перед моей семьей, перед государством Украина, что его гражданин находится в этой ситуации, перед всеми грузинами, что в эту ситуацию поставлен основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотрите на меня хорошенько", – сказал Саакашвили.

Он поднял футболку, чтобы показать свое физическое состояние. Видео канал Mtavari опубликовал в Twitter.

"Возможно, я физически слаб, но я очень силен внутри", – сказал Саакашвили.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK — Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023

Он призвал наказать самыми жесткими санкциями всех, кто предал Грузию и Украину, сообщает "Грузия Online". Саакашвили подчеркнул, что его пребывание в тюрьме – это сговор президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с пророссийским грузинским политиком, основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили против Грузии и Украины.

"Я не испугался во время Революции роз, я не испугался во время войны 2008 года, я остался в Тбилиси, спас Грузию и грузинскую государственность, я не испугался и в 2021 году, когда Грузия тонула, и вернулся даже в условиях этого суда, даже в условиях так называемого суда", – заявил Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж опубликовала в Facebook фотографии политика во время заседания.