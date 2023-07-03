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"Возможно, физически я слаб, но я очень силен внутри". Во время заседания суда Саакашвили поднял футболку и показал, как сильно похудел в неволе. Фото, видео

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Саакашвили показал, в каком состоянии находится
Саакашвили показал, в каком состоянии находится
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 3 июля дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев и показал, в каком физическом состоянии находится. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Политик отреагировал на заявление лидеров правящей партии "Грузинская мечта", в том числе председателя парламента Шалвы Папуашвили, который заявил, что все причастные к "кампании по дезинформации" о состоянии здоровья Саакашвили, включая депутатов Европарламента, должны извиниться.

"Спикер парламента, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния. Вы довели меня до этой ситуации. Вы должны извиниться перед депутатами, передо мной, перед моей семьей, перед государством Украина, что его гражданин находится в этой ситуации, перед всеми грузинами, что в эту ситуацию поставлен основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотрите на меня хорошенько", – сказал Саакашвили.

Он поднял футболку, чтобы показать свое физическое состояние. Видео канал Mtavari опубликовал в Twitter.

"Возможно, я физически слаб, но я очень силен внутри", – сказал Саакашвили.

Он призвал наказать самыми жесткими санкциями всех, кто предал Грузию и Украину, сообщает "Грузия Online". Саакашвили подчеркнул, что его пребывание в тюрьме – это сговор президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с пророссийским грузинским политиком, основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили против Грузии и Украины.

"Я не испугался во время Революции роз, я не испугался во время войны 2008 года, я остался в Тбилиси, спас Грузию и грузинскую государственность, я не испугался и в 2021 году, когда Грузия тонула, и вернулся даже в условиях этого суда, даже в условиях так называемого суда", – заявил Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж опубликовала в Facebook фотографии политика во время заседания.

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/pfbid0yDRnrpiRvgBYUJFtcUiaieB1Td74o6JUCYRAmQY2XYiJRhhHiEnA8GhFufrRKyZYl

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

16 июня Саакашвили обещал в Facebook, что несмотря на плохое самочувствие, намерен вернуться к "очень активному участию в грузинской политике параллельно с деятельностью в Украине".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, суд
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