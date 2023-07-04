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Саакашвили: Остаюсь главой совета реформ при президенте Украины и гордым гражданином героической страны

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Саакашвили: Горжусь тем, что могу говорить с украинцами на их родном языке
Саакашвили: Горжусь тем, что могу говорить с украинцами на их родном языке
Фото: ЕРА

Находящийся под стражей в Грузии гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили остается главой Исполнительного комитета реформ в Украине. Его заявление об этом размещено 4 июля в Facebook.

Пост появился после опубликованного 3 июля заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили". Глава Украинского государства призвал грузинские власти передать Саакашвили Украине для лечения и ухода.

"Зеленский показал уровень человечности, спасая меня во время войны и подготовки к саммиту НАТО. Как можно не любить Украину и не уважать ее президента даже за это? Я остаюсь председателем совета реформ при президенте Украины и, конечно, гордым гражданином героической страны", – заявил Саакашвили.

В комментарии сказано, что он "ждет хороших новостей с фронта в ближайшие дни".

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0uKoQraiFbJoSH7zgM4jKuyQuAiJwMxF57PXzoCLM6MQUVhyhKdN1DFMMVSFukpzcl

Также Саакашвили заявил, что гордится тем, что большую часть своей сознательной жизни он провел в Украине.

"И горжусь тем, что могу говорить с украинцами на их родном языке", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0Q8Vq2yuZPBLSNt7ah5c3KB8bCiCXrcTwdUVh3GsiPzf2vAnGcoNKQkH6wHgtwf9Wl

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. 7 мая президент Украины назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Михаил Саакашвили, реформы, Владимир Зеленский, президент
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