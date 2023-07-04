Саакашвили: Остаюсь главой совета реформ при президенте Украины и гордым гражданином героической страны

Саакашвили: Горжусь тем, что могу говорить с украинцами на их родном языке Фото: ЕРА

Пост появился после опубликованного 3 июля заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили". Глава Украинского государства призвал грузинские власти передать Саакашвили Украине для лечения и ухода.

"Зеленский показал уровень человечности, спасая меня во время войны и подготовки к саммиту НАТО. Как можно не любить Украину и не уважать ее президента даже за это? Я остаюсь председателем совета реформ при президенте Украины и, конечно, гордым гражданином героической страны", – заявил Саакашвили.

В комментарии сказано, что он "ждет хороших новостей с фронта в ближайшие дни".

Также Саакашвили заявил, что гордится тем, что большую часть своей сознательной жизни он провел в Украине.

"И горжусь тем, что могу говорить с украинцами на их родном языке", – сказано в посте.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. 7 мая президент Украины назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.