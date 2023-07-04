Подоляк: Грузия продолжает медленно и цинично пытать Саакашвили. Неужели так хочется быть любимыми и послушными вассалами Путина?

"Грузия продолжает медленно и цинично пытать своего экс-президента Михо Саакашвили. Невероятное историческое… самоубийство. Что это? Неужели так хочется получить поощрение россиян? Неужели так хочется быть любимыми и послушными вассалами [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина? Неужели так нравится откровенно убивать собственную европейскую перспективу? Мотивы заказчиков и исполнителей ясны. Но неужели нужно при этом обязательно сделать "Грузию" синонимом людоедства?" – написал он.

Грузія продовжує повільно та цинічно катувати свого екс-президента Міхо Саакашвілі. Неймовірне історичне… самогубство. Що це? Невже так хочеться отримати заохочення росіян? Невже так кортить бути улюбленими та слухняними васалами Путіна? Невже так подобається відверто вбивати… pic.twitter.com/ACUiwwezgZ

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти. По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский поручил вызвать в МИД посла Грузии и выразить ему протест.