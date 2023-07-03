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Ситуация с Саакашвили дошла до точки кипения, его хотят довести до смерти – Кулеба

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Кулеба прокомментировал ситуацию с состоянием здоровья Саакашвили
Кулеба прокомментировал ситуацию с состоянием здоровья Саакашвили
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 июля в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

После появления кадров из суда, где видно, что Саакашвили сильно похудел и плохо выглядит, президент Украины Владимир Зеленский поручил вызвать в МИД посла Грузии и выразить ему протест, объяснил министр.

"После того, как появились кадры [из суда над экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили... Мы следим за его ситуацией, находимся в контакте. Но сегодня просто все достигло точки кипения, поэтому и пошли на такой резкий, но справедливый шаг. Когда государство чем-то недовольно, первый решительный шаг – это высказать протест. Второй уровень реакции – это отозвать своего посла на консультации, а третий уровень – это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультацию со своим правительством. То есть в дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинская власть ее заслуживает. Завтра утром грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведена беседа. Консультироваться со своим правительством он должен о том, куда вообще идет Грузия, зачем они рушат украинско-грузинские отношения и что делают для того, чтобы их спасти. Мы считаем, что они должны прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его нам, так как он – гражданин Украины", – отметил он.

Кулеба считает, что своими действиями в отношении Саакашвили грузинские власти хотят довести его до смерти.

"Причем это же все держится исключительно на личной ненависти и мести, которую новые грузинские руководители имеют в отношении Саакашвили. Это не объясняется какими-то рациональными аргументами. Просто медленно доводят человека до смерти. Действуют старым сталинским методом: нет человека – нет проблемы. Мы всегда предлагали и предлагаем им разные варианты, как вернуть Саакашвили в Украину. Другие страны делали такие предложения, координировали это с нами. Если они считают Саакашвили угрозой для внутренней политики – дайте ему выехать из Грузии, и пусть он живет спокойной жизнью в Украине или другой стране, а сами сближайтесь с Россией, если так хочется. Но мы видим другое, мы видим слепую звериную политику довести его до смерти", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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