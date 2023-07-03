Ситуация с Саакашвили дошла до точки кипения, его хотят довести до смерти – Кулеба

После появления кадров из суда, где видно, что Саакашвили сильно похудел и плохо выглядит, президент Украины Владимир Зеленский поручил вызвать в МИД посла Грузии и выразить ему протест, объяснил министр.

"После того, как появились кадры [из суда над экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили... Мы следим за его ситуацией, находимся в контакте. Но сегодня просто все достигло точки кипения, поэтому и пошли на такой резкий, но справедливый шаг. Когда государство чем-то недовольно, первый решительный шаг – это высказать протест. Второй уровень реакции – это отозвать своего посла на консультации, а третий уровень – это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультацию со своим правительством. То есть в дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинская власть ее заслуживает. Завтра утром грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведена беседа. Консультироваться со своим правительством он должен о том, куда вообще идет Грузия, зачем они рушат украинско-грузинские отношения и что делают для того, чтобы их спасти. Мы считаем, что они должны прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его нам, так как он – гражданин Украины", – отметил он.

Кулеба считает, что своими действиями в отношении Саакашвили грузинские власти хотят довести его до смерти.

"Причем это же все держится исключительно на личной ненависти и мести, которую новые грузинские руководители имеют в отношении Саакашвили. Это не объясняется какими-то рациональными аргументами. Просто медленно доводят человека до смерти. Действуют старым сталинским методом: нет человека – нет проблемы. Мы всегда предлагали и предлагаем им разные варианты, как вернуть Саакашвили в Украину. Другие страны делали такие предложения, координировали это с нами. Если они считают Саакашвили угрозой для внутренней политики – дайте ему выехать из Грузии, и пусть он живет спокойной жизнью в Украине или другой стране, а сами сближайтесь с Россией, если так хочется. Но мы видим другое, мы видим слепую звериную политику довести его до смерти", – подчеркнул Кулеба.