Глава правящей в Грузии партии назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что "Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".

"Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения, – подчеркнул президент. – В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность".

Зеленский отметил, что поручил МИД вызвать посла Георгия Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

Кобахидзе на пресс-конференции попросили прокомментировать решение Зеленского.

"Что касается вчерашнего шага президента Украины, связанного с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине, что это дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны. Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна", – ответил политик.

Кобахидзе указал, что, "как признали сами наши оппоненты", к отправке Саакашвили в Грузию якобы "были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти".

"Однако я не хочу углубляться в эту тему. Наше желание – оставаться даже в одностороннем режиме дружбы с властями Украины", – добавил председатель "Грузинской мечты".

Закарашвили 4 июля побывал в МИД Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

"Был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении МИД.

Также украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили во внешнеполитическом ведомстве.