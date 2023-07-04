Глава правящей в Грузии партии назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что "Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".
"Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения, – подчеркнул президент. – В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность".
Зеленский отметил, что поручил МИД вызвать посла Георгия Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.
Кобахидзе на пресс-конференции попросили прокомментировать решение Зеленского.
"Что касается вчерашнего шага президента Украины, связанного с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине, что это дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны. Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна", – ответил политик.
Кобахидзе указал, что, "как признали сами наши оппоненты", к отправке Саакашвили в Грузию якобы "были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти".
"Однако я не хочу углубляться в эту тему. Наше желание – оставаться даже в одностороннем режиме дружбы с властями Украины", – добавил председатель "Грузинской мечты".
Закарашвили 4 июля побывал в МИД Украины, сообщил пресс-центр ведомства.
"Был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении МИД.
Также украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.
3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.