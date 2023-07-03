"Россия руками грузинских властей убивает Саакашвили". Зеленский поручил выразить протест послу Грузии

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения", – подчеркнул президент.
Он сообщил, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать данную ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – заявил Зеленский.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.
3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.