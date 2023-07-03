"Россия руками грузинских властей убивает Саакашвили". Зеленский поручил выразить протест послу Грузии

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать данную ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – заявил Зеленский.