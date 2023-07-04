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МИД Грузии назвал "вмешательством во внутренние дела" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, но воздержится от ответа на возвращение посла

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Зеленский призвал грузинские власти передать Украине гражданина страны Саакашвили для необходимого лечения и ухода
Зеленский призвал грузинские власти передать Украине гражданина страны Саакашвили для необходимого лечения и ухода
Фото: EPA (архив)

МИД Грузии выразил "глубокую обеспокоенность" из-за решения Украины предложить грузинскому послу Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей разрешения ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 4 июля.

"Это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественного государства и его народа. Причина, указанная украинскими властями, делает это решение особенно непонятным", – сказано в заявлении.

В МИД Грузии отметили, что решение Украины наносит существенный вред "стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

"Надеемся, что официальный Киев пересмотрит собственное решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений двух стран", – говорится в заявлении.

Как указали в МИД, Грузия "и дальше будет выражать солидарность и поддержку Украине, которая находится в состоянии войны".

"Именно потому, что Украина находится в активной фазе войны, грузинская сторона, осознавая свою большую ответственность в международных отношениях и особенно перед партнерами, на этом этапе воздерживается от любой дополнительной ответной реакции на шаги Украины и дальнейшего обострения двусторонних отношений с ней, что заведет существующую и без того сложную ситуацию в тупик", – резюмировали в грузинском ведомстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что "Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – написал президент.

Зеленский отметил, что поручил МИД вызвать посла Грузии Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

4 июля Закарашвили побывал в МИД Украины, где ему "был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили", сообщил пресс-центр ведомства.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении украинского МИД.

Также украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, МИД Грузии, лечение, Владимир Зеленский, болезнь, посол, Георгий Закарашвили
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