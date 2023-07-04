МИД Грузии назвал "вмешательством во внутренние дела" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, но воздержится от ответа на возвращение посла

"Это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественного государства и его народа. Причина, указанная украинскими властями, делает это решение особенно непонятным", – сказано в заявлении.
В МИД Грузии отметили, что решение Украины наносит существенный вред "стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".
"Надеемся, что официальный Киев пересмотрит собственное решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений двух стран", – говорится в заявлении.
Как указали в МИД, Грузия "и дальше будет выражать солидарность и поддержку Украине, которая находится в состоянии войны".
"Именно потому, что Украина находится в активной фазе войны, грузинская сторона, осознавая свою большую ответственность в международных отношениях и особенно перед партнерами, на этом этапе воздерживается от любой дополнительной ответной реакции на шаги Украины и дальнейшего обострения двусторонних отношений с ней, что заведет существующую и без того сложную ситуацию в тупик", – резюмировали в грузинском ведомстве.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что "Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".
"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – написал президент.
Зеленский отметил, что поручил МИД вызвать посла Грузии Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.
4 июля Закарашвили побывал в МИД Украины, где ему "был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили", сообщил пресс-центр ведомства.
"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении украинского МИД.
Также украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или в США.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.
3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Общественность сильно обеспокоилась его состоянием – политик заметно исхудал и выглядел болезненно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.