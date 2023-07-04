МИД Грузии назвал "вмешательством во внутренние дела" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, но воздержится от ответа на возвращение посла

"Это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественного государства и его народа. Причина, указанная украинскими властями, делает это решение особенно непонятным", – сказано в заявлении.

В МИД Грузии отметили, что решение Украины наносит существенный вред "стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

"Надеемся, что официальный Киев пересмотрит собственное решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений двух стран", – говорится в заявлении.

Как указали в МИД, Грузия "и дальше будет выражать солидарность и поддержку Украине, которая находится в состоянии войны".

"Именно потому, что Украина находится в активной фазе войны, грузинская сторона, осознавая свою большую ответственность в международных отношениях и особенно перед партнерами, на этом этапе воздерживается от любой дополнительной ответной реакции на шаги Украины и дальнейшего обострения двусторонних отношений с ней, что заведет существующую и без того сложную ситуацию в тупик", – резюмировали в грузинском ведомстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что "Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – написал президент.

Зеленский отметил, что поручил МИД вызвать посла Грузии Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

4 июля Закарашвили побывал в МИД Украины, где ему "был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили", сообщил пресс-центр ведомства.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении украинского МИД.

Также украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили.