Гордон – руководству Грузии: Вы вонючки позорные! То, что вы творите с Саакашвили, который Грузии дал достойную жизнь, – это скотство. Вы будете прокляты

Бацман обратила внимание, как выглядит сейчас Саакашвили на кадрах с заседания суда, которые были обнародованы 3 июля.

"Грузия, грузинская власть в прямом эфире убивает своего лучшего президента. Президент Украины Владимир Зеленский обратился публично к грузинским властям с требованием отпустить гражданина Украины Саакашвили на лечение в Украину. И уже сегодня появилась реакция – председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что призыв президента Зеленского передать Украине Михаила Саакашвили стал для них оскорбительным", – отметила Бацман.

"Ужасные фотографии, ужасные. Это кошмар. Ты сказала: убивает грузинская власть. Нет. Убивает [президент страны-агрессора России Владимир] Путин с помощью грузинской власти. Убивает Путин, убивает Россия Михаила Саакашвили. Мы с тобой хорошо знаем Михаила много лет и знаем, что это абсолютный оптимист, пышащий здоровьем человек. Много раз был у нас дома, и видеть то, во что он превратился сейчас, невозможно. На это смотреть невозможно просто без эмоций", – сказал Гордон.

Журналист убежден, что Украина может действовать еще более решительно, чтобы освободить Саакашвили.

"Зеленский сделал нестандартный ход, который мне очень нравится. Такого нет в дипломатической практике, этому не учат в дипломатических вузах и академиях. Сказал грузинскому послу: 48 часов (условно перевожу), давай езжай к своим и скажи, чтобы отпускали гражданина Украины Саакашвили сюда. Я бы пошел дальше и не исключаю, что Зеленский на это пойдет. Если грузинские власти, которые совершают на глазах у всего мира убийство лучшего грузинского президента, откажутся передать его Украине, я считаю, нужно разорвать дипломатические отношения с Грузией, которая превратилась в подпевалку Кремля. Разорвать дипломатические отношения. Нам нечего иметь их со страной, которая занимается политическими убийствами", – заявил Гордон.

"А ты видел на этом фоне заявления грузинской власти сегодня о том, что они полностью готовы к вступлению в Евросоюз, потому что полностью соответствует всем стандартам Европейского союза?" – спросила Бацман.

"Я даже не хочу обсуждать этих мудаков. Я понял, что они мудаки, я имею в виду грузинскую власть, когда они нас с тобой не пустили в страну в конце 2021 года, когда мы летели в Тбилиси для того, чтобы провести заседание моей академии. Не пустили нас в Грузию, потому что Путину не хотелось, чтобы Гордон был в Грузии. Я хочу сказать руководству Грузии во главе с [миллиардером, основателем правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзиной] Иванишвили: "Вы вонючки позорные! То, что вы творите с человеком, который Грузии дал достойную жизнь, – это скотство. Вы, скоты, будете прокляты", – подчеркнул Гордон.

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