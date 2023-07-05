Гордон – руководству Грузии: Вы вонючки позорные! То, что вы творите с Саакашвили, который Грузии дал достойную жизнь, – это скотство. Вы будете прокляты

Бацман обратила внимание, как выглядит сейчас Саакашвили на кадрах с заседания суда, которые были обнародованы 3 июля.
"Грузия, грузинская власть в прямом эфире убивает своего лучшего президента. Президент Украины Владимир Зеленский обратился публично к грузинским властям с требованием отпустить гражданина Украины Саакашвили на лечение в Украину. И уже сегодня появилась реакция – председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что призыв президента Зеленского передать Украине Михаила Саакашвили стал для них оскорбительным", – отметила Бацман.
"Ужасные фотографии, ужасные. Это кошмар. Ты сказала: убивает грузинская власть. Нет. Убивает [президент страны-агрессора России Владимир] Путин с помощью грузинской власти. Убивает Путин, убивает Россия Михаила Саакашвили. Мы с тобой хорошо знаем Михаила много лет и знаем, что это абсолютный оптимист, пышащий здоровьем человек. Много раз был у нас дома, и видеть то, во что он превратился сейчас, невозможно. На это смотреть невозможно просто без эмоций", – сказал Гордон.
Журналист убежден, что Украина может действовать еще более решительно, чтобы освободить Саакашвили.
"Зеленский сделал нестандартный ход, который мне очень нравится. Такого нет в дипломатической практике, этому не учат в дипломатических вузах и академиях. Сказал грузинскому послу: 48 часов (условно перевожу), давай езжай к своим и скажи, чтобы отпускали гражданина Украины Саакашвили сюда. Я бы пошел дальше и не исключаю, что Зеленский на это пойдет. Если грузинские власти, которые совершают на глазах у всего мира убийство лучшего грузинского президента, откажутся передать его Украине, я считаю, нужно разорвать дипломатические отношения с Грузией, которая превратилась в подпевалку Кремля. Разорвать дипломатические отношения. Нам нечего иметь их со страной, которая занимается политическими убийствами", – заявил Гордон.
"А ты видел на этом фоне заявления грузинской власти сегодня о том, что они полностью готовы к вступлению в Евросоюз, потому что полностью соответствует всем стандартам Европейского союза?" – спросила Бацман.
"Я даже не хочу обсуждать этих мудаков. Я понял, что они мудаки, я имею в виду грузинскую власть, когда они нас с тобой не пустили в страну в конце 2021 года, когда мы летели в Тбилиси для того, чтобы провести заседание моей академии. Не пустили нас в Грузию, потому что Путину не хотелось, чтобы Гордон был в Грузии. Я хочу сказать руководству Грузии во главе с [миллиардером, основателем правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзиной] Иванишвили: "Вы вонючки позорные! То, что вы творите с человеком, который Грузии дал достойную жизнь, – это скотство. Вы, скоты, будете прокляты", – подчеркнул Гордон.
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.
В тот же день Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и предложить ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси. Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.
Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, а МИД Грузии считает инициативу украинских властей "вмешательством во внутренние дела".