"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку

Отвечая на вопрос, кому он никогда не пожмет руку, Притула ответил, что в число этих людей входят те, кто оправдывает российскую агрессию.
"Но иногда бывают смешные ситуации, когда ты жмешь руку, не зная, что человек – говно. Вот бывает такое", – отметил Притула.
Он вспомнил, как похожая ситуация произошла во время съемок политического шоу на "1+1".
"Классика жанра – серпентарий. И когда заканчивает программа, там гаснет свет. Я в полумраке очень плохо ориентируюсь. Поворачиваюсь – кто-то маленький мне руку протягивает. Я здороваюсь, [смотрю] – курва, Шуфрич! Я такой: "Блин! Блин! Влажные салфетки?!"
4 марта 2023 года Шуфрича задержали в Киеве бойцы теробороны за фотографирование блокпоста. При задержании охрана политика отстреливалась, сказал один из военнослужащих журналистам. По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".
В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил "некоторых народных депутатов от ОПЗЖ", что, если они будут "шляться по нашим блокпостам", их "будут просто убивать", и посоветовал представителям ОПЗЖ "сидеть дома".
В мае того же года Шуфрич покинул Украину, а спустя неделю заявил, что вернулся.