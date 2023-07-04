"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку

Притула: Иногда бывают смешные ситуации, когда ты жмешь руку, не зная, что человек – говно. Вот бывает такое Фото: Сергій Притула / Facebook

Отвечая на вопрос, кому он никогда не пожмет руку, Притула ответил, что в число этих людей входят те, кто оправдывает российскую агрессию.

"Но иногда бывают смешные ситуации, когда ты жмешь руку, не зная, что человек – говно. Вот бывает такое", – отметил Притула.

Он вспомнил, как похожая ситуация произошла во время съемок политического шоу на "1+1".

"Классика жанра – серпентарий. И когда заканчивает программа, там гаснет свет. Я в полумраке очень плохо ориентируюсь. Поворачиваюсь – кто-то маленький мне руку протягивает. Я здороваюсь, [смотрю] – курва, Шуфрич! Я такой: "Блин! Блин! Влажные салфетки?!"