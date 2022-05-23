Шуфрич объявил о возвращении в Украину. И показал доказательство

"Приветствую в Украине! Как и обещал, вернулся", – сказал он.

Шуфрич также прислал изданию фото из пограничного пункта пропуска.

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердил, что нардеп въехал 23 мая в Украину через границу с Румынией.

Контекст:

16 мая председатель Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич пересек границу в пункте пропуска "Порубное", это на границе с Румынией.

Позже в тот же день нардеп объяснил, что воспользовался правом временно покинуть страну как отец трех несовершеннолетних детей. Он говорил, что будет консультироваться с врачом для одного из своих детей и намерен "посетить две страны ЕС". "Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас убежать", – заявлял Шуфрич.

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и больше несовершеннолетних детей.