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"Пересек государственную границу, вернусь". Шуфрич назвал основания, на которых выехал за пределы Украины

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Шуфрич объяснил, что имеет право пересекать границу
Шуфрич объяснил, что имеет право пересекать границу
Фото: hromadske.ua / Facebook

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил 16 мая "Радіо Свобода", что действительно покинул Украину.

"13 мая, впервые за три месяца войны, я действительно пересек государственную границу, имея на то все законные основания. Во-первых, я – отец трех несовершеннолетних детей (трех, пяти и девяти лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке", – объяснил он.

Нардеп рассказал, что будет консультироваться с врачом для одного из своих детей, а также намерен "посетить две страны ЕС".

"Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас убежать", – подчеркнул Шуфрич.

16 мая председатель Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич пересек границу в пункте пропуска "Порубное", это на границе с Румынией.

Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех несовершеннолетних детей.

Теги: Украина, Нестор Шуфрич, граница, дети, Евросоюз, нардеп
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