"Пересек государственную границу, вернусь". Шуфрич назвал основания, на которых выехал за пределы Украины

"13 мая, впервые за три месяца войны, я действительно пересек государственную границу, имея на то все законные основания. Во-первых, я – отец трех несовершеннолетних детей (трех, пяти и девяти лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке", – объяснил он.

Нардеп рассказал, что будет консультироваться с врачом для одного из своих детей, а также намерен "посетить две страны ЕС".

"Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас убежать", – подчеркнул Шуфрич.

16 мая председатель Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич пересек границу в пункте пропуска "Порубное", это на границе с Румынией.