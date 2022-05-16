Шуфрич выехал с территории Украины – глава Черновицкой обладминистрации

Глава обладминистрации не раскрыл подробностей выезда нардепа, но место, где Шуфрич пересек границу, указал – пропускной пункт "Порубное", это на границе с Румынией.
"Бабелю" источник в бывшей фракции ОПЗЖ рассказал, что Шуфрич "в рамках действующего законодательства" отправился в Венгрию, где находятся трое его малолетних детей, и на следующее пленарное заседание Верховной Рады планирует вернуться.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех детей.
4 марта Шуфрича задержали в Киеве бойцы теробороны за фотографирование блокпоста. При задержании охрана политика отстреливалась, сказал один из военнослужащих журналистам. По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".
В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил "некоторых народных депутатов от ОПЗЖ", что, если они будут "шляться по нашим блокпостам", их "будут просто убивать", и посоветовал представителям ОПЗЖ "сидеть дома".