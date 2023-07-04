42-летний Притула получил диплом магистра. Фото

Притула: Я искренне благодарен силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу Фото: siriy_ua / Instagram

"Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически, – написал 42-летний Притула. – Поэтому я искренне благодарен силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую".

По словам ведущего, его сын Дмитрий назвал странным прийти на выпускной к отцу раньше, чем отец к нему.

Это второе высшее образование Притулы. В 2002 году он окончил Тернопольскую академию народного хозяйства.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергіи * Притула (@siriy_ua)