42-летний Притула получил диплом магистра. Фото

"Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически, – написал 42-летний Притула. – Поэтому я искренне благодарен силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую".
По словам ведущего, его сын Дмитрий назвал странным прийти на выпускной к отцу раньше, чем отец к нему.
Это второе высшее образование Притулы. В 2002 году он окончил Тернопольскую академию народного хозяйства.
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Притула в прошлом – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ.
Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ.