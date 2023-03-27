Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года, – признался Притула. – Конечно, еще не поздно. Но сраная русня со своим гребаным [президентом РФ Владимиром] Путиным очень сильно перебили все планы и откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на две-три недели. Месяц – максимум".

Контекст: Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.