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"72-я бригада поздравляет с Днем влюбленных". Притула показал уничтожение российской огнеметной системы "Солнцепек"

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"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека", прокомментировал видео Притула
"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека", – прокомментировал видео Притула
Скриншот: Сергій Притула / Facebook

Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Волонтер, бывший телеведущий Сергей Притула 14 февраля опубликовал видео попадания по системе.

"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем горячие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче… Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". 72-я бригада феерически поздравляет всех с Днем влюбленных. Кохайтеся, чорноброві, та…(с)", – написал Притула.

Он сообщил, что огнеметную систему уничтожили бойцы 72-й бригады, а видео было снято с помощью дрона, купленного для военнослужащих на донаты украинцев.

Бойцы 72-й бригады сейчас воюют на Донбассе, сообщала пресс-служба бригады. 

Контекст:

Россия в марте 2022 года признала применение в Украине тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которая использует снаряды с термобарическим составом.

В конце марта в Харьковской области украинские военные разбили колонну российских оккупантов, в которой находилась система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

В мае чеченцы, воюющие за Украину, захватили такую систему в качестве трофея. 

Об уничтожении очередной системы "Солнцепек" сообщал в начале февраля Генштаб ВСУ. 

видео

Видео: Сергій Притула / Facebook
Теги: военная техника, война России против Украины, Сергей Притула, День святого Валентина, потери армии России
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