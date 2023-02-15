"72-я бригада поздравляет с Днем влюбленных". Притула показал уничтожение российской огнеметной системы "Солнцепек"

"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем горячие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче… Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". 72-я бригада феерически поздравляет всех с Днем влюбленных. Кохайтеся, чорноброві, та…(с)", – написал Притула.
Он сообщил, что огнеметную систему уничтожили бойцы 72-й бригады, а видео было снято с помощью дрона, купленного для военнослужащих на донаты украинцев.
Бойцы 72-й бригады сейчас воюют на Донбассе, сообщала пресс-служба бригады.
Россия в марте 2022 года признала применение в Украине тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которая использует снаряды с термобарическим составом.
В конце марта в Харьковской области украинские военные разбили колонну российских оккупантов, в которой находилась система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
В мае чеченцы, воюющие за Украину, захватили такую систему в качестве трофея.
Об уничтожении очередной системы "Солнцепек" сообщал в начале февраля Генштаб ВСУ.