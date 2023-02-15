"72-я бригада поздравляет с Днем влюбленных". Притула показал уничтожение российской огнеметной системы "Солнцепек"

"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека", – прокомментировал видео Притула Скриншот: Сергій Притула / Facebook

"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем горячие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче… Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". 72-я бригада феерически поздравляет всех с Днем влюбленных. Кохайтеся, чорноброві, та…(с)", – написал Притула.

Он сообщил, что огнеметную систему уничтожили бойцы 72-й бригады, а видео было снято с помощью дрона, купленного для военнослужащих на донаты украинцев.

Бойцы 72-й бригады сейчас воюют на Донбассе, сообщала пресс-служба бригады.