Чеченцы, воюющие за Украину, захватили у российских оккупантов систему залпового огня "Солнцепек" – журналист

"Чеченские бойцы в составе добровольческих подразделений Украины взяли в трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек". Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72", – написал Цаплиенко.
Он отметил, что такой системы залпового огня не было на вооружении украинской армии.
"Сейчас у военных несколько трофейных установок. Но маловероятно, что Вооруженные силы Украины будут использовать ее на постоянной основе из-за нехватки необходимых боеприпасов в украинских арсеналах", – подчеркнул журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия признала применение в Украине тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которая использует снаряды с термобарическим составом.
В конце марта в Харьковской области украинские военные разбили колонну российских оккупантов, в которой находилась система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".