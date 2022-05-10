Чеченцы, воюющие за Украину, захватили у российских оккупантов систему залпового огня "Солнцепек" – журналист

Системы залпового огня "Солнцепек" не было на вооружении украинской армии Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

"Чеченские бойцы в составе добровольческих подразделений Украины взяли в трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек". Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72", – написал Цаплиенко.

Он отметил, что такой системы залпового огня не было на вооружении украинской армии.

"Сейчас у военных несколько трофейных установок. Но маловероятно, что Вооруженные силы Украины будут использовать ее на постоянной основе из-за нехватки необходимых боеприпасов в украинских арсеналах", – подчеркнул журналист.

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