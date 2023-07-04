"У меня нет планов и желаний, где ты отсутствуешь". Анатолий Анатолич посвятил жене-имениннице пост в сети

Обращаясь к жене, ведущий отметил, что у нее прекрасные дети, муж и работа, хотя со всеми ими ей бывает непросто.

Также Анатолий Анатолич поделился, что любит путешествовать вместе с женой, завтракать и читать ей книги на ночь.

"С тобой классно мечтать. Мечтать и планировать. Я вчера рассказывал тебе, что я подумал. Но когда я что-нибудь придумываю, я придумываю это для тебя, – написал ведущий. – У меня нет планов и желаний, где ты отсутствуешь. Всегда будь в моих мечтах, планах и мыслях".

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