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18 февраля, 2023
 
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"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с россиянином

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Анатолич: Скандала не было, просто был разговор
Анатолий Анатолич: Скандала не было, просто был разговор
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram 17 февраля разместил видеозапись разговора со своей 11-летней дочерью Алисой, которая учится в школе во Франции.

"Мои девочки последние полгода учились в замечательной парижской школе. Сын директора этой школы ездит в Украину с гуманитарными миссиями. В первые дни, когда девочки попали в школу, многие родители французских детей предложили помощь. Мои дети были единственными украинцами, которые учились в этой школе. Лола в классе показывала видео об Украине (которое смонтировал [режиссер] Артем Григорян и специально перевели на французский), и все были в шоке, какая Украина красивая, и что сейчас там происходит, и что переживают наши дети", – написал он.

Телеведущий уточнил, что это видео не о том, как сильно помогают французы, а о том, что до сих пор есть россияне, которые вроде бы и не за войну, но и в политику лезть не хочется.

"Да, их сын не скрывался от бомб, поэтому они не хотят его травмировать разговорами об Украине. Они типа уже не россияне, а европейцы. Еще раз благодарность всем помогающим, принимающим, понимающим большое количество украинских женщин и детей. Это мы не забудем, как уж точно и не забудем то, что в это время делают россияне", – заявил он.

По словам дочери телеведущего, она рассказывала своему однокласснику, переехавшему во Францию из России, об ужасах войны РФ против Украины. Как отметила Алиса, мальчик не высказал своей позиции о войне, но склонялся к поддержке России.

"Ему пофиг вообще", – отметила Алиса.

После этого разговора Анатолия Анатолича вызвали к директору школы.

"Скандала не было, просто был разговор. Потом родители этого мальчика написали письмо директору школы, чтобы дети не поднимали политические темы в школе. То есть они не написали: "У вас же в школе переселенцы – может, им нужна помощь", – нет. Вот такие вот россияне", — сказал Анатолич.

Телеведущий опубликовал также видео с участием младшей дочери, девятилетней Лолы.

Анатолич поинтересовался, показывала ли она мальчику из России неприличный жест – средний палец. 

"Лола, ты такая красивая девочка у меня выросла. Такая красивая. Непослушная, правда, потому что пожаловался на тебя директор школы. Что ты факи тыкала мальчику из России. Что ты поссорилась с мальчиком из России. Я разрешаю, если он говорил что-то плохое об Украине, то, конечно, ты должна отвечать", – обратился к дочери он.

Лола ответила, что не показывала этот жест, а, вероятно, это сделала ее сестра Алиса.

Анатолич отметил, что это видео в Тіk Tok набрало 1 млн просмотров и под ним есть комментарии, что не нужно распространять в детях ненависть и агрессию.

"Лола у меня – еще тот агрессор", – пошутил он.

Контекст:

Анатолий Анатолич и его жена Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Теги: Россия, Украина, Франция, Париж, переселенцы, видео, дети, украинцы, конфликт, телеведущий, Анатолий Анатолич, россияне
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