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17 апреля, 2023
 
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"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета

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Анатолий Анатолич воспитывает троих детей
Анатолий Анатолич воспитывает троих детей
Фото: yulattt / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич во время длительного совместного перелета в самолете предложил своей жене Юлии Бойко заняться сексом в туалете. Эмоциями от пережитого он поделился в разговоре с украинским шоуменом Сергеем Середой во время съемок в его авторском YouTube-шоу "Хто ти?".

"Мне кажется, стюардессы – они уже все знают. Мы пошли в этот туалет. И по факту ничего в этом кайфового. Оно неудобно, негигиенично. Даже не спрашивай, чем это закончилось. Но сам факт – мы открываем двери – и стоит стюардесса. Пришла поучать, объяснить, что так не надо. И ты понимаешь, что она знает, что мы там делали", – признался ведущий.

По словам ведущего, стюардесса попросила их с женой больше так не делать, на что Анатолий Анатолич ответил, что больше и не собирается.

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013), а также сына Нила (2021).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: секс, телеведущий, Анатолий Анатолич
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