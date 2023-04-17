"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета

"Мне кажется, стюардессы – они уже все знают. Мы пошли в этот туалет. И по факту ничего в этом кайфового. Оно неудобно, негигиенично. Даже не спрашивай, чем это закончилось. Но сам факт – мы открываем двери – и стоит стюардесса. Пришла поучать, объяснить, что так не надо. И ты понимаешь, что она знает, что мы там делали", – признался ведущий.

По словам ведущего, стюардесса попросила их с женой больше так не делать, на что Анатолий Анатолич ответил, что больше и не собирается.