Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным

По словам Dantes, песня Дорофеевой "Щоб не було", которую она записала вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным и презентовала в декабре 2022 года, является хитом.
Анонсируя эту композицию, Дорофеева заявила, что ей очень хочется прокомментировать свои новые отношения, поэтому она решила сделать это с помощью творчества.
"Как песня супер. Я дома слушал, кстати", – заявил Dantes.
В марте 2022 года Дорофеева и Dantes сообщили, что расстались. В январе 2023 года певец объявил, что они официально оформили развод.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной в начале 2022 года.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей нет.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.
15 июня 2023 года украинские СМИ сообщили, что Дорофеева якобы тайно вышла замуж за нового бойфренда.