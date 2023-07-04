Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным

Dantes и Дорофеева сообщили, что расстались, в марте 2022 года Фото: vladimirdantes / Instagram

По словам Dantes, песня Дорофеевой "Щоб не було", которую она записала вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным и презентовала в декабре 2022 года, является хитом.

Анонсируя эту композицию, Дорофеева заявила, что ей очень хочется прокомментировать свои новые отношения, поэтому она решила сделать это с помощью творчества.

"Как песня супер. Я дома слушал, кстати", – заявил Dantes.