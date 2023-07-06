Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро

Зеленский: В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Наедине я могу быть с музыкой, это правда, или с книгой. И рано, рано утром, когда ни звуков, ни людей, никого", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что в моменты, когда остается наедине с собой, может "читать и думать".

"И музыка действительно помогает. Мне нравится [австралийская группа] AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский – [мой] родной язык. В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC", – сказал он.

Зеленский также добавил, что тренировка рано утром под песни AC/DC "заряжает энергией на весь день".