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06 июля, 2023
 
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Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC
Зеленский: В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN рассказал, что ценит моменты, когда ему удается побыть в одиночестве.

"Наедине я могу быть с музыкой, это правда, или с книгой. И рано, рано утром, когда ни звуков, ни людей, никого", –  рассказал Зеленский. 

Он добавил, что в моменты, когда остается наедине с собой, может "читать и думать".

"И музыка действительно помогает. Мне нравится [австралийская группа] AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский –  [мой] родной язык. В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC", – сказал он.

Зеленский также добавил, что тренировка рано утром под песни AC/DC "заряжает энергией на весь день".

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. По словам супруги президента Елены Зеленской, ее муж много занимается спортом и приобщил к этому ее.

"У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе спокойна", – сказала она в июне 2023 года в интервью украинскому YouTube-каналу "Подкаст простыми словами".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, музыка, Владимир Зеленский, тренировка
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