Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро

"Наедине я могу быть с музыкой, это правда, или с книгой. И рано, рано утром, когда ни звуков, ни людей, никого", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что в моменты, когда остается наедине с собой, может "читать и думать".
"И музыка действительно помогает. Мне нравится [австралийская группа] AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский – [мой] родной язык. В AC/DC я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC", – сказал он.
Зеленский также добавил, что тренировка рано утром под песни AC/DC "заряжает энергией на весь день".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. По словам супруги президента Елены Зеленской, ее муж много занимается спортом и приобщил к этому ее.
"У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе спокойна", – сказала она в июне 2023 года в интервью украинскому YouTube-каналу "Подкаст простыми словами".