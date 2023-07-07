Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака

По словам Притулы, без Зеленского "Квартала 95" не было бы.

"Это можно сейчас заметить, уже четыре года как Александрович ушел из "Квартала". Но это совсем другая юмористическая структура, которая пошла все ниже и ниже. Ну это логическое последствие шоу без вожака, – резюмировал Притула. – Он был звездой. Он был реальным лидером своей команды. Они тогда как молились на него, так и сейчас продолжают. Это точно пример человека, который достиг успеха неслучайно".

Он отметил, что не виделся с Зеленским с 2020 года.

"Но искренне желаю президенту воюющей страны сил и вдохновения дожить до победы и довести страну до победы", – сказал волонтер.