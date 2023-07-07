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07 июля, 2023
 
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Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака

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Зеленский до 2019 года возглавлял студию "Квартал 95"
Зеленский до 2019 года возглавлял студию "Квартал 95"
Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Украинский волонтер, а раньше актер и ведущий Сергей Притула в интервью, которое 4 июля было опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды", заявил, что до своего президентства Владимир Зеленский был настоящей звездой и реальным лидером студии "Квартал 95".

По словам Притулы, без Зеленского "Квартала 95" не было бы.

"Это можно сейчас заметить, уже четыре года как Александрович ушел из "Квартала". Но это совсем другая юмористическая структура, которая пошла все ниже и ниже. Ну это логическое последствие шоу без вожака, – резюмировал Притула. – Он был звездой. Он был реальным лидером своей команды. Они тогда как молились на него, так и сейчас продолжают. Это точно пример человека, который достиг успеха неслучайно". 

Он отметил, что не виделся с Зеленским с 2020 года.

"Но искренне желаю президенту воюющей страны сил и вдохновения дожить до победы и довести страну до победы", – сказал волонтер.

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он возглавлял студию "Квартал 95". 

Притула – бывший телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии "Голос" и баллотировался от нее в мэры Киева. На выборах он занял третье место.

7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из "Голоса", так как политсила "отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". При этом он заверил, что не уходит из политики.

Сейчас является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Сергей Притула, студия Квартал 95
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