  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой

"Где-то в конце января мы решили, что расходимся. В начале февраля я уже снял квартиру", – рассказал певец.
По словам артиста, он хотел оставить дом Дорофеевой, но она отказалась, предложив поделить все пополам.
"Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки. Мы строили вместе, значит, будем делить его вместе. Я не знаю, но никто из нас не захотел бы остаться в этом доме", – отметил артист.
Ранее Дорофеева говорила, что в настоящее время в их доме живет мать Dantes. Сама певица после нападения РФ на Украину переехала за границу.
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет. В настоящее время они находятся в состоянии развода.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.
Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.