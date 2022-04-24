Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2022
 
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"Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой

 
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Dantes: Я говорил: "Хочешь забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки".
Dantes: Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки".
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes в интервью, которое 24 апреля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ" заявил, что после расставания с украинской певицей Надей Дорофеевой съехал из их общего дома на съемную квартиру.

"Где-то в конце января мы решили, что расходимся. В начале февраля я уже снял квартиру",  рассказал певец. 

По словам артиста, он хотел оставить дом Дорофеевой, но она отказалась, предложив поделить все пополам. 

"Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки. Мы строили вместе, значит, будем делить его вместе. Я не знаю, но никто из нас не захотел бы остаться в этом доме",  отметил артист.

Ранее Дорофеева говорила, что в настоящее время в их доме живет мать Dantes. Сама певица после нападения РФ на Украину переехала за границу. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались.  Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет. В настоящее время они находятся в состоянии развода.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.

Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой. 


Теги: семья, Надя Дорофеева, развод, Dantes
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