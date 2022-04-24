  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой

Dantes: Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки". Фото: vladimirdantes / Instagram

"Где-то в конце января мы решили, что расходимся. В начале февраля я уже снял квартиру", – рассказал певец.

По словам артиста, он хотел оставить дом Дорофеевой, но она отказалась, предложив поделить все пополам.

"Я говорил: "Хочешь – забирай". Надя говорит: "Да мне не нужны эти твои геройские поступки. Мы строили вместе, значит, будем делить его вместе. Я не знаю, но никто из нас не захотел бы остаться в этом доме", – отметил артист.

Ранее Дорофеева говорила, что в настоящее время в их доме живет мать Dantes. Сама певица после нападения РФ на Украину переехала за границу.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube