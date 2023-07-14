Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото

По словам певицы, она выбрала для церемонии платье от TG Botanical, вуаль ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко, дополнив образ ботильонами Maison Margiela, так как хотела простоты и естественности.
Певица призналась, что сразу влюбилась в платье, в котором была во время церемонии, хотя оно и не было классическим свадебным платьем.
Комментируя образ своего мужа, который был на регистрации брака в пиджаке Maison Margiela, брюках свободного кроя, белой рубашке, кедах и кепке, певица призналась, что изначально он должен был надеть костюм, сшитый на заказ, но этот образ "был совсем не его", а "хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша". Поэтому за два дня до церемонии был подобран новый образ. Дорофеева призналась, что кепка, в которой Кацурин предстал на регистрации брака, – ее подарок.
Артистка также рассказала, что церемония была камерной – на нее пригласили только близких и друзей пары. Церемониймейстером мероприятия была подруга Дорофеевой, украинская бизнесвумен Лера Бородина.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.