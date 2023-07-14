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14 июля, 2023
 
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Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото

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О свадьбе Дорофеевой и Кацурина стало известно 13 июля
О свадьбе Дорофеевой и Кацурина стало известно 13 июля
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в интервью, которое 13 июля опубликовано на сайте украинского Vogue, рассказала подробности своей второй свадьбы – накануне артистка тайно вышла замуж за украинского ресторатора Михаила Кацурина, о чем сообщила в Instagram.

По словам певицы, она выбрала для церемонии платье от TG Botanical, вуаль ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко, дополнив образ ботильонами Maison Margiela, так как хотела простоты и естественности.

Певица призналась, что сразу влюбилась в платье, в котором была во время церемонии, хотя оно и не было классическим свадебным платьем. 

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Комментируя образ своего мужа, который был на регистрации брака в  пиджаке Maison Margiela, брюках свободного кроя, белой рубашке, кедах и кепке, певица призналась, что изначально он должен был надеть костюм, сшитый на заказ, но этот образ "был совсем не его", а "хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша". Поэтому за два дня до церемонии был подобран новый образ. Дорофеева призналась, что кепка, в которой Кацурин предстал на регистрации брака, – ее подарок.

Артистка также рассказала, что церемония была камерной – на нее пригласили только близких и друзей пары. Церемониймейстером мероприятия была подруга Дорофеевой, украинская бизнесвумен Лера Бородина.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, певица, Даша Кацурина
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