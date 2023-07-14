Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото

По словам певицы, она выбрала для церемонии платье от TG Botanical, вуаль ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко, дополнив образ ботильонами Maison Margiela, так как хотела простоты и естественности.

Певица призналась, что сразу влюбилась в платье, в котором была во время церемонии, хотя оно и не было классическим свадебным платьем.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Комментируя образ своего мужа, который был на регистрации брака в пиджаке Maison Margiela, брюках свободного кроя, белой рубашке, кедах и кепке, певица призналась, что изначально он должен был надеть костюм, сшитый на заказ, но этот образ "был совсем не его", а "хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша". Поэтому за два дня до церемонии был подобран новый образ. Дорофеева призналась, что кепка, в которой Кацурин предстал на регистрации брака, – ее подарок.

Артистка также рассказала, что церемония была камерной – на нее пригласили только близких и друзей пары. Церемониймейстером мероприятия была подруга Дорофеевой, украинская бизнесвумен Лера Бородина.