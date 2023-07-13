"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы

"Уникальная фата, сделанная в технике пэчворк с элементами кроше, кружевом и инициалами пары. Волосы украшают цветы ручной работы, подчеркивающие аутентичный характер произведения. Это вдохновение и большое удовольствие сопровождать Надежду в столь важном событии", – говорится в публикации.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда пара не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи.

13 июля певица опубликовала свадебные фото. Она не уточнила, когда именно состоялась церемония регистрации брака.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.