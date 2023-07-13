Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2023
 
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29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз

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Летом 2021 года Павлик в четвертый раз стал отцом
Летом 2021 года Павлик в четвертый раз стал отцом
Фото: repyahovakate / Instagram

57-летнему украинскому певцу Виктору Павлику предстоит операция на сердце. Об этом 13 июля в Instagram Stories сообщила его 29-летняя супруга, украинский блогер Катерина Репяхова.

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца. Сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя и не выполняет свою функцию. Надо ставить искусственный", – написала Репяхова.

Она отметила, что операция запланирована на осень, а после нее у артиста будет такая же полноценная жизнь, как и у его ровесников.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Что касается мужа... У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех нас. И у нас еще будет доченька. Не верю в плохое", – добавила Репяхова.

https://gordonua.com/ukr/bulvar/news/volodimir-klichko-vislovivsja-pro-osobiste-zhittja-molodshogo-brata-47-richnogo-volodimira-klichka-1672495.html
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997-м вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины. 

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Репяхова – четвертая жена Павлика. Она ранее не была замужем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, операция
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