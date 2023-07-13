29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца. Сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя и не выполняет свою функцию. Надо ставить искусственный", – написала Репяхова.
Она отметила, что операция запланирована на осень, а после нее у артиста будет такая же полноценная жизнь, как и у его ровесников.
"Что касается мужа... У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех нас. И у нас еще будет доченька. Не верю в плохое", – добавила Репяхова.
Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997-м вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
Репяхова – четвертая жена Павлика. Она ранее не была замужем.