29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз

Летом 2021 года Павлик в четвертый раз стал отцом Фото: repyahovakate / Instagram

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца. Сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя и не выполняет свою функцию. Надо ставить искусственный", – написала Репяхова.

Она отметила, что операция запланирована на осень, а после нее у артиста будет такая же полноценная жизнь, как и у его ровесников.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Что касается мужа... У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех нас. И у нас еще будет доченька. Не верю в плохое", – добавила Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram