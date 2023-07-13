  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео

Кацурин стал вторым мужем Дорофеевой. Пара расписалась тайно и не уточнила, когда именно состоялась церемония.
Певица на свадьбе была в кремовом платье, а ее образ дополнила фата ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко.
Жених выбрал для церемонии костюм, дополнив образ спортивной кепкой.
Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, каким было первое свадебное платье артистки, когда восемь лет назад, 8 июля 2015 года, она выходила замуж за своего первого мужа, украинского артиста Dantes.
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Певица выбрала для свадьбы длинное бело платье без бретелек и фату.
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Первая свадьба Дорофеевой была публичной. На нее было приглашено много гостей и журналисты.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.