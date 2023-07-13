  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео

Дорофеева вышла замужа за Dantes 8 июля 2015 года, а 13 июля 2023 года сообщила о браке с Кацуриным Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Кацурин стал вторым мужем Дорофеевой. Пара расписалась тайно и не уточнила, когда именно состоялась церемония.

Певица на свадьбе была в кремовом платье, а ее образ дополнила фата ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко.

Жених выбрал для церемонии костюм, дополнив образ спортивной кепкой.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, каким было первое свадебное платье артистки, когда восемь лет назад, 8 июля 2015 года, она выходила замуж за своего первого мужа, украинского артиста Dantes.

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Певица выбрала для свадьбы длинное бело платье без бретелек и фату.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Первая свадьба Дорофеевой была публичной. На нее было приглашено много гостей и журналисты.

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