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13 июля, 2023
 
Мода

Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео

 
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Дорофеева вышла замужа за Dantes 8 июля 2015 года, а 13 июля 2023 года сообщила о браке с Кацуриным
Дорофеева вышла замужа за Dantes 8 июля 2015 года, а 13 июля 2023 года сообщила о браке с Кацуриным
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 13 июля разместила в Instagram свадебные фото с церемонии регистрации брака со своим вторым мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Кацурин стал вторым мужем Дорофеевой. Пара расписалась тайно и не уточнила, когда именно состоялась церемония.

Певица на свадьбе была в кремовом платье, а ее образ дополнила фата ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко.

Жених выбрал для церемонии костюм, дополнив образ спортивной кепкой.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, каким было первое свадебное платье артистки, когда восемь лет назад, 8 июля 2015 года, она выходила замуж за своего первого мужа, украинского артиста Dantes.

Певица выбрала для свадьбы длинное бело платье без бретелек и фату.

Первая свадьба Дорофеевой была публичной. На нее было приглашено много гостей и журналисты.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, платье, Надя Дорофеева, Dantes, Михаил Кацурин
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