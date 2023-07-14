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14 июля, 2023
 
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Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

13 июля украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что стала женой украинского ресторатора Михаила Кацурина. Она не стала называть дату регистрации брака, но слухи о том, что они намерены пожениться, появились 15 июня. Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинских знаменитостей на тайную свадьбу певицы и ресторатора, а также рассказывает о тех, кто из ее окружения проигнорировал пост.

"Даже не слышала..." – написала украинская певица Вера Брежнева.

"Я не плачу, это просто конденсат", – прокомментировал украинский пес Патрон, с которым Дорофеева флиртовала в сети.

"Окацуринилась. Поздравляем, красавчики", – отреагировал украинский музыкант Антон Савлепов.

"Поздравляем", – написал экс-продюсер Дорофеевой, украинский рэпер Потап. Его жена, украинская певица Настя Каменских, проигнорировала пост коллеги.

"Блин, вот это так сюрприз. Не могу поверить",  написала украинская ведущая Маша Ефросинина.

"Счастья молодым", – пожелала жена украинского певца Monatik Ирина Монатик. 

"Могли бы и пригласить. Друзья, мля. Ну хорошо, хоть так узнал. Хотя кто я такой, чтобы осуждать", – прокомментировал пост Дорофеевой ее друг, украинский ведущий Андрей Шабанов.

Пост певицы проигнорировал ее бывший муж, украинский певец Dantes, который ранее говорил, что с удовольствием пришел бы на свадьбу экс-супруги.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года супруги заявили, что расстались, а в январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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