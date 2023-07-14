Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинских знаменитостей на тайную свадьбу певицы и ресторатора, а также рассказывает о тех, кто из ее окружения проигнорировал пост.
"Даже не слышала..." – написала украинская певица Вера Брежнева.
"Я не плачу, это просто конденсат", – прокомментировал украинский пес Патрон, с которым Дорофеева флиртовала в сети.
"Окацуринилась. Поздравляем, красавчики", – отреагировал украинский музыкант Антон Савлепов.
"Поздравляем", – написал экс-продюсер Дорофеевой, украинский рэпер Потап. Его жена, украинская певица Настя Каменских, проигнорировала пост коллеги.
"Блин, вот это так сюрприз. Не могу поверить", – написала украинская ведущая Маша Ефросинина.
"Счастья молодым", – пожелала жена украинского певца Monatik Ирина Монатик.
"Могли бы и пригласить. Друзья, мля. Ну хорошо, хоть так узнал. Хотя кто я такой, чтобы осуждать", – прокомментировал пост Дорофеевой ее друг, украинский ведущий Андрей Шабанов.
Пост певицы проигнорировал ее бывший муж, украинский певец Dantes, который ранее говорил, что с удовольствием пришел бы на свадьбу экс-супруги.
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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года супруги заявили, что расстались, а в январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.