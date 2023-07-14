Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинских знаменитостей на тайную свадьбу певицы и ресторатора, а также рассказывает о тех, кто из ее окружения проигнорировал пост.

"Даже не слышала..." – написала украинская певица Вера Брежнева.

"Я не плачу, это просто конденсат", – прокомментировал украинский пес Патрон, с которым Дорофеева флиртовала в сети.

"Окацуринилась. Поздравляем, красавчики", – отреагировал украинский музыкант Антон Савлепов.

"Поздравляем", – написал экс-продюсер Дорофеевой, украинский рэпер Потап. Его жена, украинская певица Настя Каменских, проигнорировала пост коллеги.

"Блин, вот это так сюрприз. Не могу поверить", – написала украинская ведущая Маша Ефросинина.

"Счастья молодым", – пожелала жена украинского певца Monatik Ирина Монатик.

"Могли бы и пригласить. Друзья, мля. Ну хорошо, хоть так узнал. Хотя кто я такой, чтобы осуждать", – прокомментировал пост Дорофеевой ее друг, украинский ведущий Андрей Шабанов.

Пост певицы проигнорировал ее бывший муж, украинский певец Dantes, который ранее говорил, что с удовольствием пришел бы на свадьбу экс-супруги.