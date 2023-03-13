Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку

Певица показала снимки с псом Патроном, который появился на ее выступлении.

"Любимый пришел ко мне на концерт", – написала она.

"Ты была невероятной! От твоей энергии нам электричество не будут выключать никогда. Обожаю", – ответил певице пес Патрон в комментариях.

"Цем тебя!" – отреагировала артистка.

Контекст:

Концерт Дорофеевой в Чернигове состоялся 11 марта.

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему три года. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта 2022 года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая 2022 года Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал. Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.